Studenten voeren actie tegen menstruatie armoede

De Groningse studenten Maureen Oudshoorn en Mirthe Zuhorn hebben een inzamelingsactie gehouden voor menstruatieproducten. In hun woonplaats heeft de voedselbank veel behoefte aan menstruatieproducten. Ook in gemeente Groningen zijn er vrouwen die geen geld hebben om deze artikelen te kopen.

“Als je maar vijftig euro in de maand te besteden hebt dan is die ene euro voor een pakje maandverband toch enorm veel geld” zegt Mirthe. “En het blijft niet bij de ene euro. Je bent niet klaar met één doosje tampons” zegt Maureen de andere intiatiefneemster.

Daarom vinden ze het belangrijk dat er meer aandacht komt voor het probleem. “ Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat er vrouwen zijn die er dus elke maand niet genoeg geld voor hebben. En daardoor dus niet naar werk of school toe gaan. We zijn allemaal vrouwen en het was iets wat ons raakt” zegt Maureen.

De actie was erg succesvol want ze hebben voor zo’n 800 euro aan maandverband en tampons kunnen doneren aan de voedselbank. Wil jij ook een actie opzetten voor dit probleem? In de video geven de dames een goede tip hoe je er voor kan zorgen dat de actie slaagt.