Student ontwikkelt online rondleiding Martinitoren

De Martinikerk kent iedereen wel, maar de geschiedenis van de kerk is minder bekend. Student Deborah Oosterhuis ontwikkelde daarom een app met audiotour en een online 3D rondleiding door de Martinitoren.

De projecten zijn haar afstudeerproductie voor de studie Game design en development. “Vanuit je eigen huis kan je in 3D de Martinitoren bekijken. Het is natuurlijk voornamelijk fijn voor mensen die minder goed kunnen lopen, want je hoeft geen trappen op. Zo kunnen zij het ervaren zoals anderen dat ook kunnen ervaren.”

Haar tweede project is een app met een audiotour. Bezoekers kunnen daar naar luisteren terwijl ze in de kerk staan. “Je hoort bijvoorbeeld dingen over het orgel en de schilderingen en dat is allemaal ingesproken door de dominee.”

Oosterhuis is erg blij met het resultaat. “Het was natuurlijk hartstikke leuk om te doen, en ook wel een eer om voor ‘de’ kerk van Groningen te werken. Ik ben blij met wat eruit is gekomen en ik hoop dat mensen het ook gaan gebruiken.”

Beide projecten worden deze zomer gepubliceerd.