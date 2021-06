Storing in bruggen Noord-Willemskanaal duurt zeker tot halverwege volgende week

nieuws

De bruggen over het Noord-Willemskanaal moeten in ieder geval tot het midden van volgende week met de hand worden bediend.

Volgens woordvoerder Natascha van ’t Hooft is er een software-update nodig voor het camerasysteem in de centrale bediening van de bruggen. Volgens Van ’t Hooft kan dit niet eerder dan de tweede helft van week 24, in verband met de planning en uitvoering van de update.

De bruggen staan sinds afgelopen vrijdag in storing. Daardoor moeten met name recreatieschepen lang wachten om door het kanaal te kunnen varen. De wachttijden lopen op tot anderhalf uur.