“Stop de sloop van antieke interieurs Schilderswijk”

In de Schilderswijk staat geregeld een container op de stoep voor een pand. Vaak is het zo dat het huis met studentenkamers wordt omgebouwd tot een huis met een aantal studio’s. En daar is niet iedereen blij mee.



Bij de ombouw van woningen gaat volgens bewoners Hilbrand Edskes het antieke interieur vaak verloren. En dat zint hem niet. “Het is vaak handwerk van meer dan een eeuw oud, en dat verdwijnt zomaar in een container.”

Pandeigenaren doen de verbouwingen omdat ze meer geld kunnen verdienen met losse studio’s waarbij er geen gemeenschappelijke voorzieningen zijn zoals een keuken, douche en wc. De huurder kan dan namelijk huursubsidie aanvragen. Dat geld belandt dan weer bij de verhuurder.

De Schilderswijk heeft een beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat er aan de voorgevel in principe niets veranderd mag worden. Maar voor binnen in het huis zijn geen regels. Hilbrand wil dat de gemeente bij het verlenen van verbouwvergunningen eerst onderzoek laat doen of er historisch waardevolle interieurs aanwezig zijn. Die zouden dan behouden moeten worden tijdens de om- en verbouw.