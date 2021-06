Steekvlam in keuken laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen voor een woningbrand aan de Reitdijk in de stad Groningen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.35 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “In de keuken is door nog onbekende oorzaak een steekvlam ontstaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Wij zijn direct een onderzoek gestart. Al snel bleek dat het ook puur bij deze steekvlam is gebleven. Met onze warmtebeeldcamera hebben we de woning geïnspecteerd maar daarbij hebben we geen vuurhaarden meer aangetroffen.”

Volgens Bosklopper is er niemand gewond geraakt. “Wel waren de bewoners erg geschrokken. Wij hebben Stichting Salvage ingeschakeld die hen gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”