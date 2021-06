Standbeeld van Martin Koeman onthuld bij stadion FC Groningen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Erwin en Ronald Koeman hebben woensdagavond in het bijzijn van moeder Wies Koeman, een standbeeld van hun vader Martin onthuld. Het standbeeld heeft een plek gekregen voor het stadion van FC Groningen.

Het standbeeld is een cadeau van de club voor de supporters vanwege het vijftigjarig jubileum van de voetbalclub. Woensdag is het precies vijftig jaar geleden dat FC Groningen werd opgericht. Martin Koeman, die op 18 december 2013 kwam te overlijden, was een clubicoon. Hij vervulde nagenoeg alle functies binnen de club. Als speler was hij actief van 1963 tot 1973. Eerst bij GVAV, de voorloper van de FC, en van 1971 tot 1973 voor FC Groningen. Daarna zette hij zich vooral in voor de jeugdopleiding van de club.

Het beeld van Koeman heeft een plek gekregen naast het beeld van Tonny van Leeuwen. Van Leeuwen en Koeman waren ploeggenoten. Op de dag voordat GVAV werd omgedoopt tot FC Groningen kwam Van Leeuwen om het leven bij een verkeersongeluk.

