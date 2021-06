Staking kinderopvang Groningen gaat door, ondanks cao-akkoord met CNV

Op 6 en 8 juli, gaan werknemers in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland een dag het werk neerleggen. Op de stakingsdagen wordt voor ouders werkzaam in cruciale beroepen noodopvang geregeld. “Wij hebben de werkgevers in het cao-overleg concrete voorstellen gedaan, die makkelijk te realiseren zijn”, zo stelt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. “Onze leden willen dat er nú actie wordt ondernomen, om te voorkomen dat meer collega’s vanwege de werkdruk uitvallen. Daarom gaat de FNV niet achterop de bagagedrager van de werkgever zitten en afwachten.”

Het CNV stelt zich achter de nieuwe cao, omdat de eisen voor verlaagde werkdruk besproken gaan worden met de verantwoordelijke minister. Maar FNV vindt dat een gesprek nu te weinig oplevert, zo stelt Van Leiden: “De wet- en regelgeving moet worden aangepast door de politiek, waaronder de regels over de groepsgrootte. We gaan daarover graag in gesprek met het ministerie, maar dat levert op de korte termijn nog geen verlaging van de hoge werkdruk op. Daar gaan jaren overheen en we hebben ook nog eens te maken met een demissionair kabinet. ”

Ook wil de bond af van de ‘beschikbaarheidsdag’. Van Leiden: “Er werken veel jonge moeders in de kinderopvang, die vooraf opvang moeten regelen voor hun kinderen. Wij willen dat die dag wordt afgeschaft en uren vast in het rooster worden meegenomen.”