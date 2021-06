Stadspartij wil snelle oplossing voor sluiting zwembaden voor recreanten

nieuws

Er moet op korte termijn een oplossing worden bedacht om zwembad De Parrel, het Helperzwembad en het zwembad in Kardinge weer te openen voor recreanten. Dat wil de Stadspartij.

De fractie stelt woensdagmiddag vragen aan het college van B & W over sluiting. “Nu het mooi weer is en de coronamaatregelen zijn versoepeld, willen veel mensen graag zwemmen”, zo stelt Amrut Sijbolts, Fractievoorzitter van de Stadspartij in zijn vragen aan het college. “Maar in de stad zijn op dit moment drie zwembaden gesloten voor recreatief zwemmen als gevolg van personeelstekorten. Is er geen oplossing te bedenken om de baden op korte termijn weer te openen?”

De Papiermolen heeft haar deuren inmiddels wel weer geopend, maar volgens Sijbolts is de aanmeldprocedure erg omslachtig en veroorzaakt deze veel telefoontjes bij het betreffende zwembad. De fractie ziet deze procedure graag simpeler, bijvoorbeeld door alleen een registratieplicht te laten gelden. Daarmee wil de fractie het zwembadbezoek bevorderen en laagdrempeliger maken.