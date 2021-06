“Stadsbestuur neemt onvoldoende maatregelen om economische problemen coronacrisis op te lossen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Stadsbestuur neemt onvoldoende maatregelen om de economische problemen als gevolg van de coronacrisis op te lossen. Dat zegt de SP.

Volgens de fractie in de Groningse gemeenteraad geeft het College 3,5 miljoen euro uit zonder dat er een duidelijke koers gekozen wordt die de Groningse economie en samenleving beter maakt. Zo vindt de SP dat er meer moet worden gedaan om in de zorg van concurrentie naar samenwerking te gaan, moet er meer ingezet worden op stages en werkplekken in de productie en voor vakkrachten en mbo’ers moet vast werk in plaats van onzeker werk de norm worden. Aan het einde van deze maand wil de partij hier voorstellen voor doen.

“De boel terug naar het oude managen”

“Dit college lijkt terug te willen naar het oude normaal”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Dat terwijl de coronacrisis glashelder maakte dat solidariteit van wezenlijk belang is, dat onze cruciale beroepen te vaak onderbetaald worden en dat niet de markt maar samenwerking de oplossing is.” Zo wil de partij dat de gemeente samen met ziekenhuizen en zorginstellingen druk uit gaat oefenen om de macht van verzekeraars te beperken en te breken. Daarnaast moet het Stadsbestuur zich naast zorg en onderwijs veel meer richten op een economie met werk voor iedereen. “Dit college kiest ervoor de boel naar het oude normale terug te managen. Maar het is onwenselijk om verder gaan zoals het was. Als we nu niet onze economie hervormen wanneer dan wel?”

Kansrijke productie en maakindustrie

“Groningen is een geweldige studentenstad met veel knappe koppen. Maar dat is maar één kant van het verhaal. We hebben ook veel vakkrachten met een beroepsopleiding die vaak in cruciale beroepen werken. Daar mag en moet de komende jaren veel meer aandacht voor komen.” De SP wil daarom dat het Stadsbestuur een plan maakt waarin de gemeente zich gaat richten op kansrijke productie en maakindustrie voor Groningen.