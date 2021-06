Stadjers krijgen zes jaar cel voor flatexplosie Beijum

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De rechtbank in Groningen heeft twee mannen uit de stad Groningen veroordeeld tot celstraffen van zes jaar, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de explosie die in mei vorig jaar plaatsvond in een flat aan de Wibenaheerd in Beijum.

Een derde verdachte, de 21-jarige vriendin van één van de veroordeelde mannen, werd vrijgesproken door de rechtbank. De rechtbank heeft de vorderingen tot schadevergoeding van de woningcorporatie en enkele omwonenden (deels) toegewezen.

Volgens de rechter zijn de twee mannen, beide 28 jaar oud, verantwoordelijk voor de explosie en het voorbereiden van misdrijven. De rechtbank neemt het de mannen zeer kwalijk dat verdachten na de explosie niet hebben gezegd dat er explosieve stoffen in de woning lagen, waardoor hulpverleners, medewerkers van de woningbouwcorporatie en buurtbewoners de woning hebben betreden met gevaar voor eigen leven.

Op 1 mei vorig jaar werd de gevel uit de flatwoning aan de Wibenaheerd geblazen. Later werd in de woning onder andere het explosief TATP en ammoniumnitraat gevonden, een stof die vaak wordt gebruikt om plofkraken te plegen. Ook vond de politie een pizzaschuiver. waar explosieven in kunnen worden gestopt en waar plofkraken mee worden gepleegd.