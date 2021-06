Stadjers aangehouden in onderzoek naar drugsoverlast; lachgas en wapens gevonden

nieuws

De politie Westerkwartier heeft afgelopen donderdag drie inwoners van de gemeente Groningen aangehouden in een onderzoek naar drugsoverlast.

De verdachten zijn twee negentienjarige personen en één achttienjarige persoon. De drie verdachten zaten samen in een auto en zijn donderdag aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs en het niet kunnen tonen van identiteitsbewijzen.

Na de aanhouding zijn er huiszoekingen gedaan in Groningen en Zuidhorn. Daarbij zijn diverse drugs en wapens gevonden. Daarnaast werd ook een voertuig van één van de verdachten doorzocht. In dit voertuig werden flessen lachgas gevonden. Alle gevonden drugs zijn in beslag genomen.

Tegen alle verdachten, die inmiddels zijn verhoord, wordt proces-verbaal opgemaakt voor de bovenstaande vergrijpen.