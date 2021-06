Stadhuis in regenboogkleuren: “Zojuist zei iemand, ik steun iedereen, waar je ook op valt”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het Stadhuis op de Grote Markt is woensdagavond in regenboogkleuren gehuld. Volgens fotograaf Robert van der Veen komen veel mensen een kijkje nemen.

“Het is behoorlijk indrukwekkend”, vertelt Van der Veen. “Je ziet dat heel veel mensen speciaal naar de Grote Markt zijn gekomen. Stelletjes die samen naar het Stadhuis kijken. Twee mannen die elkaar een kus geven. En zojuist een vriendengroep die voorbij liep waarbij een meisje zei, ik steun iedereen, waar je ook op valt.”

Aanleiding voor de regenboogkleuren op het Stadhuis is een reactie op het initiatief om de Allianz Arena in München woensdagavond in de regenboogvlag te hullen. In het stadion werd woensdagavond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije gespeeld. Het stadsbestuur van de Duitse stad wilde met de regenboogkleuren een statement maken tegen de anti-homowet die onlangs in Hongarije werd aangenomen. De UEFA wees echter het verzoek af. Als reactie zijn woensdagavond diverse gebouwen en bedrijven in Duitsland, maar dus ook in Groningen, gehuld in de regenboogvlag.