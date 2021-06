Stadhuis Grote Markt vanavond in regenboogkleuren gehuld

nieuws

Op de Martinitoren wappert woensdag de regenboogvlag. Foto: Chris Bakker

Het Stadhuis zal woensdagavond gehuld zijn in de regenboogkleuren. Dat laat de gemeente Groningen weten.

“Liebe Freunde aus München, wir sind dabei! Net als in München zijn vanavond ook op ons stadhuis de regenboogkleuren te zien”, laat de gemeente Groningen weten. Aanleiding voor het verlichten van het Stadhuis is het initiatief om de Allianz Arena in München woensdagavond te verlichten in de kleuren van de regenboog. Hiermee wilde het stadsbestuur van de Duitse stad een statement maken tegen de antihomowet die onlangs in Hongarije is aangenomen. In het voetbalstadion wordt woensdagavond de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije gespeeld. De UEFA heeft het verzoek echter afgewezen. De burgemeester van München heeft daar verbolgen op gereageerd. Verschillende gebouwen en bedrijven in de Duitse stad zullen nu woensdagavond in de regenboog-kleuren gehuld zijn. Ook Groningen sluit zich daar dus bij aan.

Behalve het Stadhuis is woensdag overdag de regenboogvlag al te zien op de Martinitoren.

Liebe Freunde aus München, wir sind dabei!

Net als in München zijn vanavond ook op ons stadhuis de regenboogkleuren te zien. #lhbti #diversiteit #Muenchen pic.twitter.com/HQxFjKkhZL — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 23, 2021