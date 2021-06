St. Jozefkathedraal binnen en buiten in de steigers

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De St. Jozefkathedraal aan de Radesingel wordt momenteel gerestaureerd. Tijdens de restauratie kunnen de vieringen gewoon doorgaan.

De belangrijkste klus in de kerk is het herstel van de aardbevingsschade aan de gewelven. Daarom worden er ook steigers binnen in de kerk geplaatst. Die worden tevens gebruikt voor reiniging en herstel van de beschilderde wandvlakken van het pleisterwerk. Ook de toren van de kerk komt in de steigers te staan. Vooral het voegwerk van de kerktoren wordt geïnspecteerd en hersteld.

De St. Jozefkathedraal dateert uit 1887 en is ontworpen door de befaamde architect P.J.H. Cuypers. De kosten van het herstel van de aardbevingsschade worden vergoed door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De provincie Groningen verleende een extra subsidie voor de onderdelen die niet aardbeving-gerelateerd zijn. Het project wordt naar verwachting eind oktober afgerond.