Sportvissers oneens met oproep Partij voor de Dieren om hengelsport te verbieden

Foto: Wikipedia - CC BY-SA 3.0

Sportvisserij Groningen/Drenthe is het oneens met de kritiek van de Partij voor de Dieren op de hengelsport. Onlangs liet die partij weten dat het vissen in de gemeente Groningen verboden moet worden.

Een van de redenen was dat vogels gewond raken door vishaken of verwikkeld worden in visdraad. “Ik ontken niet dat het gebeurt”, reageert Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen/Drenthe. “Maar tien jaar geleden zijn we gestart met de campagne verantwoord vissen en volgens Faunavisie Wildcare is het aantal verwondingen bij dieren daarna significant gedaald”.

De opmerking van de PvdD dat het aantal verwondingen is toegenomen doordat er sinds de coronacrisis meer sportvissers zijn, noemt Mensinga “te makkelijk”. “Je kunt toch ook niet zeggen dat doordat er meer auto’s op de weg zijn het aantal dodelijke ongevallen dan ook automatisch stijgt?”

De PvdD zegt dat door het vissen ook veel lood in het water komt. Volgens Mensinga wordt er aan gewerkt om dit te verminderen: “In 2018 hebben we met greendeals afgesproken dat we in 2021 het loodgebruik met 30% willen terugbrengen. Het streven is dat we binnen tien jaar helemaal gestopt zijn met het loodgebruik”.

