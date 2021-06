Sponsorloop voor Kika: “Eén leerling heeft 145 euro opgehaald”

Zo veel mogelijk geld ophalen voor Stichting Kika: dat was het doel van een sponsorloop dinsdagochtend bij CSG Kluiverboom in Lewenborg.

Vier docenten van de school doen in september mee aan een marathon in Zwitserland om geld op te halen voor Kika. Reden dus om tijdens sportdagen op de school een sponsorloop te houden. Leerlingen moesten in een kwartier zo veel mogelijk rondjes op een voetbalveld rennen. Eén van hen is Jemaine, die het belangrijk vindt om zo een steentje bij te dragen. “Het ging heel goed, ik heb veertien rondjes gerend. Hoe veel geld ik precies heb opgehaald weet ik niet, maar ik denk ongeveer vijftien euro.”

Margreet Poesiat doet in september mee aan de marathon en is blij dat de leerlingen zich zo inzetten. “Het is heel mooi om te zien. Heel veel kinderen kennen ook wel iemand die ziek geweest is of kanker heeft gehad, dus ze zijn ook gemotiveerd. Een kwartier klinkt niet zo lang, maar het valt toch wel tegen. Toch zetten ze allemaal door.”

Hoe veel geld er is opgehaald weten ze nog niet. “Degene die tot nu toe het meeste geld heeft opgehaald is een leerling die 145 euro heeft opgehaald, dus als dat bij iedereen zou zijn wordt het een heel groot bedrag. Maar als we 500 euro ophalen is dat ook al fantastisch.”

In totaal hebben de docenten al bijna €15000 opgehaald. Doneren kan via hun website.