Sponsorloop rond Hoornseplas levert ruim 1.100 euro op: “Prachtig al dat enthousiasme”

nieuws

De sponsorloop van het Gomarus College die zaterdag rond de Hoornseplas plaatsvond heeft tot nu toe ruim 1.100 euro opgehaald. Dat laat gymdocent Wytse Koop van de school weten.

“We zijn met 65 deelnemers aan de start verschenen”, vertelt Koop. “Allemaal in rode shirts met startnummers daarop. Eigenlijk is het ontzettend goed verlopen. De deelnemers verschenen in tweetallen aan de start waarbij men een ronde van dertien kilometer langs de Hoornseplas maakte. De één begon lopend, de ander fietsend. Halverwege vond er een wisseling plaats.”

Betrokkenheid

Vorig jaar koos de school er voor om een monsterlijke estafettetocht van 750 kilometer door de drie noordelijke provincies te organiseren. “Dat was heel leuk. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet. En dat kon op veel waardering rekenen. Van leerlingen kreeg ik teruggekoppeld dat ze nu meer interactie hadden met elkaar. Dat ze elkaar bij de start en finish zagen. Vorig jaar was het veel individueler. En het leuke is ook dat dit project breed opgepakt werd. Niet alleen leerlingen maar ook verschillende docenten waren aanwezig. Dat zet je wel aan het denken. Docenten die een vrije dag opofferen om hierbij te assisteren. Dat vind ik geweldig.”

Sponsorloop

Het goede doel van de sponsorloop is de European Christian Mission. Het ECM heeft als doel om alle volken van Europa te bereiken met het Evangelie en gelooft dat er geen betere manier is om dat te doen dan door liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus in woord en daad navolgen. Specifiek werd er gelopen voor een gemeentestichting in Zweden, waar een sportdocent van het Gomarus op dit moment aan het werk is als evangelist.”