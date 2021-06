‘Spoedreparatie aan spoor bij Hoofdstation duurt tot in de nachtelijke uren’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Spoorwegennetbeheerder ProRail verwacht dat de reparatie aan het spoor, onder de Arriva-trein die zondagavond ontspoorde bij het Hoofdstation in Groningen, tot in de nachtelijke uren gaat duren.

ProRail verwacht dat de trein zelf rond 17.00 uur pas weg is van het beschadigde spoor. Dan kunnen inspecteurs en monteurs beginnen aan de inspectie en het herstel van het spoor.

Reparatie tot in de nachtelijke uren

“Nadat rond vijf uur de trein weg is verwachten we aan de spoedreparatie van het spoor te beginnen”, aldus ProRail. “De verwachting is dat deze reparatie tot in de nachtelijke uren zal duren.”

Geen gewonden

De trein ontspoorde zondagavond, vlak nadat het voertuig vertrok vanaf het Hoofdstation in Groningen in de richting van Leeuwarden. Niemand raakte gewond.

Over de oorzaak van de ontsporing kan ProRail nog niets zeggen. Vervoerder Arriva zet, totdat het spoor weer bruikbaar is, bussen in tussen Groningen en Zuidhorn en tussen Groningen en Station Groningen-Noord.