Speurtocht naar geheim dakterras

Een speurtocht naar een geheim dakterras, dat is de oplossing die Café de Doos heeft bedacht omdat zij geen terras kunnen opzetten in de Gelkingestraat. Via whatsapp ontvangen gasten puzzels die zij moeten oplossen om de locatie van het dakterras te achterhalen.

‘We konden eigenlijk niks qua terras bij het café, daarom zijn we gaan zoeken naar een andere oplossing’, zegt Alex Swart, eigenaar van Café de Doos. ‘We wilden iets speciaals doen omdat het anders lastig is om gasten aan te trekken. Toen zijn we op het idee gekomen van de speurtocht’, zegt Alex.

‘We hebben door de pandemie anderhalf jaar niet zo veel kunnen doen. Juist door de speurtocht hebben we nu ontzettend veel contact met de klanten. Ik vind dat geweldig’, zegt Alex. ‘Daarnaast is het uitzicht ook prachtig. Via ons dakterras kijk je over de stad’, zegt Alex.