De speeltuin in de wijk De Oosterpoort gaat op de schop. Dat laat de Buurt- en speeltuinvereniging De Oosterpoort woensdagavond weten.

De speeltuin is al 85 jaar een begrip in de wijk en is toe aan een opknapbeurt. De verbouwing begint aanstaande maandag en gaat naar verwachting tot augustus duren. De plannen voor het opknappen ontstonden in 2019. “We zijn gestart met het ophalen van ideeën en wensen bij buurtkinderen en bewoners, deze werden omgezet in een ontwerp”, vertelt voorzitter Arjen Luinenburg. “Met de financiële hulp van de gemeente Groningen en diverse andere organisaties en instellingen kunnen we nu ons buurtplan realiseren.”

Er gaat de komende tijd veel gebeuren. Nagenoeg alle wensen konden verwerkt worden in het nieuwe ontwerp. Zo komt er een waterpomp, komt er meer speelgelegenheid voor de allerkleinsten, meer zitgelegenheid, een nieuw hek en wordt er meer groen aangelegd. Ook wordt de speeltuin beter toegankelijk door het aanleggen van een verhard pad en wordt de toegangspoort verplaatst. De nieuwe speeltuin zal eind augustus of begin september feestelijk geopend gaan worden. Een exacte datum gaat nog volgen.

