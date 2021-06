SP noemt drie dichte zwembaden ‘onacceptabel’

nieuws

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Dat drie Groninger zwembaden dicht zijn door gebrek aan personeel is onacceptabel. Dat zegt Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP.

Het gaat om het bad in Kardinge, De Parrel en het Helperbad. Dat komt doordat de gemeente flexwerkers voor de zwembaden heeft ingehuurd.

Vanwege de coronacrisis heeft het personeel ander werk gezocht en zijn er nog geen vervangers gevonden. Er is namelijk veel vraag naar zwembadpersoneel.

Volgens Dijk was dit met regulier personeel in de zwembaden nooit gebeurd. “Ooit was flexwerk bedoeld voor piekmomenten en ziekte. Nu lijkt ook de gemeente Groningen flexverslaafd. Onacceptabel”.