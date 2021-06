SP is bezorgd over bezuinigingen busvervoer

De SP maakt zich zorgen over bezuinigingen bij de bussen in de gemeente. Volgend jaar wordt waarschijnlijk drie miljoen euro bezuinigd omdat er dan nog steeds minder mensen reizen dan voor de coronacrisis.

Door de bezuinigingen zal een aantal buslijnen minder vaak gaan rijden. Welke dat precies worden, wordt nu bekeken door de gemeente. De SP is bang dat veel plekken in de stad daardoor minder goed bereikbaar worden. Een slechte zaak, vindt raadslid Wim Koks. “Het openbaar vervoer is er niet alleen vanwege economische redenen, om mensen die werken van A naar B te krijgen, maar ook voor mensen in woonwijken die naar het ziekenhuis of op familiebezoek gaan. Dat sociale deel staat steeds verder onder druk.”

Koks twijfelt ook of zo veel bezuinigingen wel nodig zijn, omdat het er op lijkt dat alweer meer mensen met de bus reizen. “Uit de eerste cijfers blijkt dat de bezetting van de bussen harder stijgt dan verwacht. Ook weten ze nog niet wat voor compensatie er uit het Rijk komt. Die drie miljoen euro moet pas ingevuld worden als dat duidelijk is.”