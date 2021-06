SP hangt groot spandoek bij UMCG voor meer waardering en betere beloning zorgverleners

nieuws

Foto: Jimmy Dijk

Bij het UMCG hangt vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur een spandoek van 25 meter met de tekst ‘Hier werken de helden van Groningen.’ Met de actie wil de gemeenteraadsfractie van de SP mensen oproepen om een petitie te tekenen voor meer waardering en betere beloning voor zorgverleners.

De partij roept mensen daarnaast op hun waardering voor zorgverleners te tonen door foto’s van het spandoek op sociale media te delen. In de nabijgelegen Oosterparkwijk zullen SP’ers in gesprek gaan met bewoners over meer waardering voor cruciale beroepen.

Volgens de SP heeft de coronapandemie aangetoond hoe onmisbaar onze zorgverleners zijn en dat zij meer waardering en een betere beloning verdienen. “Al meer dan een jaar werken mensen in de zorg keihard om mensen met corona te verplegen”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Ze werken extra uren en diensten, raken niet zelden overbelast en lopen zelf ook risico om besmet te raken. We roepen op om steun aan de helden van de zorg kenbaar te maken. Juist nu het in onze ziekenhuizen wat IC-opnames iets beter lijkt te gaan, moeten we deze cruciale beroepen niet vergeten.”