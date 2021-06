SP: “Coalitie kan uitgestoken hand oppositie aannemen en hondenbelasting afschaffen”

nieuws

Foto: Harro Meijer

Oppositiepartijen in de Groningse gemeenteraad gaan de komende weken werken aan een voorstel voor het volledig afschaffen van de hondenbelasting. De partijen hopen daarmee de coalitie te overtuigen.

Woensdagavond werd er in de gemeenteraad gesproken over de hondenbelasting. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP riep coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie op om bij de oppositie aan te sluiten en de hondenbelasting af te schaffen. In november vorig jaar vroeg de raad aan het Stadsbestuur om verschillende scenario’s uit te werken voor het afschaffen van de hondenbelasting. Woensdagavond liet de wethouder weten dat de hondenbelasting in de gemeente ongeveer één miljoen euro op levert. Afschaffen zou flinke gevolgen hebben voor de gemeentebegroting.

OZB klein beetje verhogen

Oppositiepartijen SP, VVD, PvdD, CDA en 100% Groningen willen dat de belasting gaat verdwijnen en als dekking willen ze dat de onroerendezaakbelasting, OZB, een klein beetje verhoogd wordt. Volgens de SP is het tijd dat de coalitie de oppositie en de hondenbezitters tegemoet gaat komen. “Er is geen politieke partij meer te vinden die de hondenbelasting rechtvaardig vindt”, laat fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP weten. “Laten we de Middeleeuwse hondenbelasting, ingevoerd als maatregel tegen wilde honden en als belasting op hondenkarren, na een jarenlange discussie afschaffen.”

Twijfelachtige houding

De SP hekelt de twijfelachtige houding van met name D66 en ChristenUnie. “Zij komen alleen met een onderzoek naar een beperkte afschaffing voor bewoners van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Daarmee schaf je de ene onrechtvaardige regeling af om een andere onrechtvaardige regeling in te voeren.”