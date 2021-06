SP: “Bied voor einde van het jaar schoonmakers een vast contract”

nieuws

Schoonmakers van gemeentelijke panden moeten voor het einde van het jaar een vast dienstverband bij de gemeente aangeboden krijgen. Dat vindt de fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad.

Schoonmakers, vakbonden en de fracties van de SP en de PvdA hebben de afgelopen jaren actie gevoerd om schoonmakers in dienst te krijgen van de gemeente. In november 2023 gaat dit gebeuren. Hierdoor verbetert de werkzekerheid en de werkomstandigheden van de schoonmaker en worden zij ook beter beloond voor hun werk. De SP wil nu dat de schoonmakers voor het einde van dit jaar een werkgarantie krijgen zodat zij geen problemen met hun werk en inkomen kunnen krijgen.

“Het is een zeggen dat de gemeente binnenkort de schoonmaak van haar panden in eigen hand neemt en niet aan commerciële bedrijven overlaat”, laat fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP weten. “Dit is voor de schoonmakers een flinke stap vooruit.” De SP vindt dat de overgang op een goede manier moet verlopen. “De overgang van commerciële bedrijven naar de gemeente zal ook voor enige onzekerheid zorgen. Die moet de gemeente volledig wegnemen.” In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering zal de SP de werk- en inkomensgarantie als punt inbrengen. Daarnaast belooft de partij nauw contact met de schoonmakers en vakbonden te zullen houden zodat eventuele problemen en misstanden snel gesignaleerd kunnen worden.