“Sommigen jongeren zien zichzelf niet eens als mantelzorger”

Foto: Rijksoverheid

Het is tot en met maandag de Week voor de Jonge Mantelzorger. In deze week wordt met name aandacht besteed aan jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren tot 25 jaar. En dat is nodig: “Sommige jongeren zien zichzelf niet eens als mantelzorger”, zegt Michael Buynsters. Hij is coördinator van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg.



Bij mantelzorgers wordt vaak gedacht aan oudere mensen, maar er is ook een heel grote groep jongeren die zich op deze manier inzet. In Nederland zorgt ongeveer een kwart van de jongeren voor iemand in zijn of haar directe omgeving. Je moet daarbij denken aan hulp aan een ouder, broertje of zusje in het gezin.

Zorg als gevolg van mantelzorg

Naast dat in deze week aandacht wordt gegeven aan de daadwerkelijke zorg die de kinderen en jongeren geven, gaat het ook om de gevolgen daarvan. Het is immers belangrijk dat de jonge mantelzorgers ook tijd voor zichzelf hebben, om bijvoorbeeld hobby’s uit te voeren, of om even tot rust te komen. Daarnaast kunnen zij ook zelf zorg en aandacht tekort komen doordat ze steeds voor een ander klaar moeten staan, of dat ze zelfs zelf mentale zorg kunnen ontwikkelen, aldus Buynsters.

Michael Buynsters vertelde dit tijdens een interview in de OOG Ochtendshow , die hier te beluisteren is.

