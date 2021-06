Slechtvalkje stuntelt bij eerste verkenningstochtjes rond Gasuniegebouw

nieuws

Foto: Becky Matsubara via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De kuikens van het slechtvalkenpaar in het Gasuniegebouw zijn, na hun geboorte in april, inmiddels zo groot dat ze het nest gaan verlaten en de omgeving verkennen. Dat zorgde er donderdag meerdere keren voor dat een kuiken in de problemen kwam.

Medewerkers van de dierenambulance moesten donderdagochtend één van de jonge valkjes bevrijden uit een meidoorn bij de vijver van het Gasuniegebouw. Het dier was niet gewond en werd daarom direct weer vrij gelaten. Het dier was zelfs zo fit dat het zijn verkenningstocht voortzette in de parkeergarage van het gebouw. Een medewerker van de Gasunie wist het dier te vangen en liet het valkje weer vrij bij de ingang van het Stadspark.

Een ander avontuurlijk kuiken werd woensdag gespot op de grond. Ook toen werd het dier opgevangen door medewerkers van de Dierenambulance en overgebracht naar de vogelopvang in Ureterp. Omdat het dier niet gewond is, wordt ook dit kuiken binnenkort teruggebracht naar Groningen.

De Gasunie is blij met de hulpaanbiedingen van voorbijgangers, maar roept op de dieren niet te storen als het valkje niet in nood of gewond is.