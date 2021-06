Slecht weer gooit roet in het eten bij schoonmaakactie Meerstad: “Volgende week nieuwe kans”

nieuws

Eerder werden er al grote stukken afval uit het water gevist. Foto: Watersport Meerstad

Het slechte weer heeft zaterdag roet in het eten gegooid bij de schoonmaakactie in de wijk Meerstad. “We hebben moeten besluiten om het af te gelasten en het te verplaatsen naar volgende week zaterdag.”

De bedoeling was om op zaterdag, op Wereldmilieudag, de strijd aan te gaan met zwerfvuil. “Gisteren maakten we ons al wat zorgen”, vertelt Rody van ’t Hoog van Watersport Meerstad. “En die zorgen bleken terecht. Vanochtend was het hartstikke grijs en het KNMI had code geel afgegeven waarbij er werd gewaarschuwd voor onweer. Met onweer moet je vooral niet het water op gaan. Ondertussen kregen we ook appjes binnen van mensen die zouden helpen die zich afvroegen of het wel door ging. Daarop hebben we besloten om het te verplaatsen naar volgende week zaterdag.”

Aanmelden

Volgens Van ’t Hoog is het een terechte beslissing. “De veiligheid is het allerbelangrijkste. Maar daarnaast willen we ook dat het voor de mensen die zwerfvuil op gaan ruimen een leuke dag is. Dat ze plezier hebben. Met donkere wolken en regen lukt dat niet. Daarom hebben we het verplaatst naar volgende week zaterdag. We beginnen dan niet om 09.00 uur maar om 10.00 uur. Iedereen die ons wil helpen kan zich de komende dagen aanmelden. Dit kan via onze Facebook-pagina of door een mail te sturen naar dit adres.

Zwerfvuil

Meerstad is één van de jongste wijken van de stad Groningen. De afgelopen jaren is er flink gebouwd en dat heeft geleid tot veel zwerfvuil in de wijk. Zwerfvuil dat zich behalve op het land ook verzameld heeft in het Woldmeer. “Als je aan het suppen bent kan je niet ontgaan hoeveel afval er ligt. Het is mij een doorn in het oog”, liet Van ’t Hoog vorige week weten.