Slecht onderhoud bomen zorgt voor onveilige situatie bij de Heide en Watersteeg Haren

Google Maps; Heide en Watersteeg Haren

Bewoners van de Heide en Watersteeg maken zich zorgen over het onderhoud van de bomen in de straat. Vorige week maandag is een boom op een auto gevallen, en het was niet de eerste keer dat bomen zorgden voor onveilige situaties in de straat. Buurtbewoner Rika Pater vertelt in Haren Doet dat ze al meer dan vier jaar bezig is om de staat van onderhoud onder de aandacht van de gemeente te brengen. Ze is bang dat het een keer echt misgaat.

De bomen in de straat verkeren in slechte staat. Zo is er onder ander veel dood hout en takken die afbreken. Een aantal takken kwam terecht op haar auto en die van andere buurtbewoners. Verder is twee jaar geleden een boom vlak voor de woning van een buurvrouw gevallen. ”Als ze vijf minuten eerder naar buiten was gegaan, dan had ze eronder gezeten”.

Volgens buurtbewoner Rika Pater moet er snel iets veranderen, voordat het echt mis gaat. Ze is daarom al jaren bezig om ervoor te zorgen dat de gemeente actie onderneemt. Eerst deed ze dit bij de gemeente Haren en later bij de gemeente Groningen. Maar ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Zo krijgt ze van de gemeente Groningen te horen dat er veel achterstallig onderhoud is van de bomen in Haren en dat er te weinig mensen zijn vanwege de coronacrisis. Verder schijnt in de straat de oudste houtwal te staan en dat maakt alles ook niet gemakkelijk. Niemand kan vertellen dat die houtwal historisch is. Rika gelooft het zelf ook niet: Op foto’s uit 1917 staat geen houtwal.”

In tien jaar tijd zijn er zes of zeven bomen omgevallen of omgewaaid. Rika heeft alles gedaan wat ze kan en komt niet meer verder bij de gemeente, provincie en natuurmonumenten. Ondertussen neemt de angst toe voor de boom die in haar tuin staat. Het maakt haar bang dat de takken steeds meer naar elkaar toe groeien. ”Vooral de Esdoorn zwiept eng heen en weer”.

Beluister hieronder het volledige interview

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

