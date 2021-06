Slapend persoon op surfplank gooit tas in gezicht van medewerker Handhaving

nieuws

Foto: BOA Noord

Medewerkers van de Handhaving hebben dinsdag met hulp van politieagenten een persoon aangehouden die een tas in het gezicht van een handhaver had gegooid. Dat meldt Handhaving Groningen op haar Instagram-pagina.

Tijdens de surveillance van de handhavers kregen zij een melding binnen van een persoon die op een surfplank lag te slapen op een terrein. Het probleem was echter dat het terrein niet van de persoon is en ook de surfplank behoorde niet tot zijn eigendom. “Wij zijn ter plaatse gegaan en troffen een voor ons bekend persoon aan”, schrijft Handhaving. “Een collega heeft de persoon wakker gemaakt en vriendelijk verzocht de plek te verlaten.” De persoon was daar echter niet van gediend en begon de medewerkers uit te schelden en te bekogelen met spullen.

Hierop werd besloten de persoon aan te houden. “De verdachte weigerde enige vorm van medewerkers en gooide vervolgens een tas met inhoud in het gezicht van een collega.” Uiteindelijk kon de persoon met hulp van politieagenten aangehouden worden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Tegen hem is aangifte van belediging en mishandeling gedaan. De handhaver liep lichte verwondingen op aan zijn hoofd.

View this post on Instagram A post shared by Handhaving Groningen (@handhaving_groningen)