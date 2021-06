Slagbomen Pleiadenbrug in storing, overlast voor verkeer en scheepvaart

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er zijn zondagmiddag problemen met de Pleiadenbrug. Door een storing willen de slagbomen niet volledig open.

De problemen begonnen even na 15.00 uur. “De lampen knipperen en de slagbomen staan half open of zijn half gesloten”, vertelt incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Autoverkeer kan wel passeren, maar je ziet regelmatig dat automobilisten twijfelen omdat ze de rode lampen zien knipperen. Dit zorgt voor overlast.”

Woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen bevestigt dat er een storing is. “Een storingsmonteur is op dit moment onderweg. De verwachting is dat over niet al te lange tijd het euvel opgelost zal zijn. De storing heeft als consequentie dat scheepvaartverkeer voorlopig niet kan passeren.”