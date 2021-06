“Seksueel geweld moet vooral meer bespreekbaar worden gemaakt!”

oogochtendshow

Bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe komen steeds meer meldingen binnen over seksueel geweld. Volgens Fetzen de Groot, coördinator van het centrum, is het vooral belangrijk dat seksueel geweld meer bespreekbaar wordt gemaakt.



Vorig jaar werden in totaal 290 gevallen van seksueel geweld gemeld, dit is 33 procent meer dan een jaar eerder. Het is bovendien het vijfde achtereenvolgende jaar dat er sprake is van toename. De grootste oorzaak hiervan is volgens De Groot dat meer mensen de stap durven te nemen om het te melden. Toch is dit volgens hem voor veel mensen nog een te grote stap. Schaamte en angst zijn daarbij grote oorzaken.

Ook weten hulpverleners vaak ook niet hoe ze ermee om moeten gaan. Daarom is het vooral noodzakelijk dat seksueel geweld meer bespreekbaar wordt gemaakt. De Groot raadt overheden, hulpprofessionals en vooral ook burgers aan om hierin te investeren. Op deze manier zou er een afname gerealiseerd kunnen worden, zo denkt hij.

De Groot vertelde dit tijdens een interview in de OOG Ochtendshow , dat hier te beluisteren is.