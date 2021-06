Schuiling: “Journalisten moeten onbelemmerd kunnen werken, brede aanpak nodig”

nieuws

Het intimideren van journalisten is onaanvaardbaar. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen woensdagmiddag gezegd. Schuiling kondigt ook een brede aanpak aan.

Aanleiding voor de uitspraak is de intimidatie van Sikkom-journalist Willem Groeneveld door vastgoedbedrijf Havos. Groeneveld schreef vorige week een kritisch artikel over het bedrijf nadat er diverse fietsen van studenten weg waren gehaald. De fietsen werden een dag later voor de woning van Groeneveld geplaatst. Ook werden de adresgegevens van de journalist openbaar gemaakt. Zaterdag stond de dochter van de vastgoedondernemer bij Groeneveld voor de deur om hem te feliciteren.

“Er mag niet geïntimideerd worden, ook niet door ludieke acties”

Schuiling noemt het belangrijk dat de journalistiek in vrijheid kan opereren. “Een goed werkende democratie is er bij gebaat dat er bestuurders zitten die op een integere wijze hun werk kunnen doen. Ook moeten procedures en besluiten op een ordentelijke wijze tot stand kunnen worden gebracht. Vervolgens moet de journalistiek in onafhankelijkheid en vrijheid haar werk kunnen doen. Het laatste punt is net zo belangrijk als de twee voorgaande punten. Op het moment dat journalisten hun werk niet in vrijheid kunnen doen is het in ons allerbelang om daar voor te gaan staan en er voor te zorgen dat zij wel onbelemmerd hun werk kunnen doen. De uitkomst van een journalistiek product zal je misschien niet altijd aan staan, maar dan ga je daarover in gesprek met de journalist in kwestie. Er mag niet geïntimideerd worden, ook niet door ludieke acties. De beelden die we de afgelopen dagen hebben gezien zijn daarom onaanvaardbaar.”

Breder aanpakken

De burgemeester geeft aan dat hij breder naar het probleem wil kijken. “Wat zich hier afspeelt willen we breder oppakken. We willen kijken wat een inventarisatie bij de Huurcommissie oplevert. Wat levert een inventarisatie van het meldpunt klachten op? Gebeuren daar, of daar om heen, ook situaties van intimidatie en bedreiging, situaties die gewoon niet kunnen, dan gaan we daar als overheid tegen optreden.” Volgens Schuiling is de actie afgestemd met politie en het Openbaar Ministerie. “Het gaat om een samengestelde actie via de strafrechtelijke, privaatrechtelijke, en bestuursrechtelijke lijn. Ik roep mensen ook op die met vergelijkbare situaties te maken hebben gehad, zich te melden.” Volgens de burgemeester gaat het zich ook niet beperken tot de gemeentegrenzen. “Een aantal partijen in dit spel zijn ook buiten de gemeentegrenzen actief, daar gaan we ook actief naar kijken.”

Extra geld nodig

Schuiling verwacht wel extra geld nodig te hebben voor de aanpak van malafide verhuurders. “Als we nu niet ingrijpen dan zijn we over een paar jaar nog veel meer geld kwijt. Als stadsbestuur willen we kijken hoe we kwetsbare jongeren kunnen beschermen als zij hier nieuw in Groningen komen wonen. Want als de overheid de zwakkeren niet beschermd, wat heb je er dan in godsnaam aan?”