Schoolplein Brederoschool verandert in expositieruimte

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Buitenlokaal van de Brederoschool in de Wijert werd het schoolplein maandag omgetoverd tot een expositieruimte over ‘Vogels in de Wijk’.

Na een presentatie van de kinderen werd het ‘buiteninventarisatie’-doek onthuld door wethouder Carine Bloemhoff, als officiële opening van de tentoonstelling.

Op het schoolplein staan zuiltjes, met daarop informatie over de vogels, andere dieren en planten die in het nieuwe Buitenlokaal te zien zijn.

De informatie werd verzameld door kinderen van de bovenbouw en vervolgens opgetekend op de zuiltjes. Daarnaast maakten de kinderen van hun favoriete dier een tekening of een knutselwerk van papier-maché. Deze zijn met parapluutjes opgehangen aan kabels boven het schoolplein.

Alle 500 kinderen hebben een bijdrage geleverd aan de tentoonstelling. Naast de uitgewerkte vogels was er van alle kinderen een prachtig dier te bezichtigen.

Nieuwe plek voor buitenlessen

In het nieuwe buitenlokaal geeft de school buitenlessen. Een leerkracht met specialisatie ‘outdoor’ geeft de kinderen buiten onderwijs. Samen met de buitenleerkracht gaan de kinderen op onderzoek uit, verkennen ze de natuur en werken ze rondom ‘survivalthema’s’.

Breed onderwijs nodig om achterstanden weg te werken

“Door alles rondom corona wordt er momenteel in en over het onderwijs veel gesproken over achterstanden”, zo stelt schooldirecteur Marike Venema. “Wij zijn van mening dat kinderen juist, net als anders, in deze tijd een breed onderwijsaanbod moeten krijgen. Het is belangrijk dat kinderen naast de veel besproken vakken taal, rekenen & wiskunde, lezen en begrijpend lezen, zich creatief kunnen uiten, kunnen bewegen en juist ook veel met de wereldoriënterende vakken bezig zijn. Leren wordt daardoor leuk, verbindt en bevordert kansengelijkheid.”