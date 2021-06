Samenwerking KNVB en FC Groningen om kinderen bij een sportclub te krijgen

sport

Foto Andor Heij

FC Groningen gaat met de KNVB samenwerken om kinderen bij een sportvereniging te krijgen.

Daarin staat de FC Groningen scholentour centraal. Het doel is om op alle basisscholen in de provincie Groningen één gratis gymles te geven voor de groepen 5 en 6. Zo moeten de leerlingen ook gemotiveerd worden om zich bij een sportclub te melden. De KNVB wil er voor gaan zorgen dat nieuwe leden van voetbalverenigingen goed ontvangen worden.

De scholentour van FC Groningen loopt al twee seizoenen en is opgezet om kinderen aan het bewegen te krijgen.

Verenigingsadviseur Otto Kooi van de KNVB is positief over het programma van FC Groningen. “De FC Groningen Scholentour is een fantastisch initiatief om kinderen enthousiast te krijgen voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. We zien grote kansen voor verenigingen in de provincie Groningen, met name in het enthousiast maken van jongens en meiden voor de lokale verenigingen. We roepen alle verenigingen op om hieraan actief deel te nemen.”