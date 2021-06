Ruth Peetoom volgt Jacobine Geel als voorzitter van Nederlandse ggz

nieuws

Foto via CDA

De in Groningen woonachtige Ruth Peetoom (CDA) is door de leden van de Nederlandse ggz gekozen tot de nieuwe voorzitter.

“Ik zie er naar uit om als voorzitter samen met de leden en de organisatie van de Nederlandse ggz te werken aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg voor iedereen, op tijd én op maat”, zo stelt Peetom vrijdagmiddag. “Samen met alle partners die daaraan kunnen bijdragen. Met zorgverleners en voor de cliënten. Daar doen we het voor. Dat zal ik ook in deze rol blijven benadrukken.”

Het voormalige Groningse CDA-Statenlid begint op 1 september aan haar nieuwe functie. Na het vertrek van Peetom uit de Groningse Provinciale Staten in 2005, vervulde ze diverse functie binnen de landelijke partij, waaronder vanaf 2011 het partijvoorzitterschap. Deze functie vervulde ze tot 2019.

Peetom komt van oorsprong uit Noord-Brabant en studeerde in Amsterdam. Naast haar werk voor het CDA is Peetom predikante en namens de NDC Mediagroep uitgever van het Friesch Dagblad. Ze is getrouwd met René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen.