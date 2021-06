Ruim veertig procent minder auto’s in Stad dan landelijk gemiddelde

nieuws

Foto Andor Heij. Parkeerplaats Zernike

Gemiddeld heeft ieder huishouden in de gemeente Groningen slechts een halve auto langs de stoep of op de oprit staan. Uit onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer blijkt dat de gemeente daarmee ruim veertig procent minder autobezit kent dat het landelijke gemiddelde.

Het hoge aantal eengezinshuishoudens en de korte reisafstanden voor bewoners naar bijvoorbeeld supermarkten zijn de voornaamste verklaring van dit lage aantal autobezitters, zo stellen de onderzoekers.

Het autobezit in de provincie is ook lager dan landelijk (0,88 auto’s per huishouden), maar steeg wel met 8,6 procent in de afgelopen vijftien jaar. In Westerwolde heeft men relatief de meeste auto’s (1,31 per huishouden), 36,9% meer dan het landelijk gemiddelde.