RUG werd meerdere keren aangevallen door cybercriminelen

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De Rijksuniversiteit Groningen is meerdere keren het slachtoffer geworden van ‘aanvallen’ door internetcriminelen. Dat stelt een medewerker van het CIT (Centrum voor Informatie Technologie) woensdag in een interview met de Ukrant.

Volgens communicatieadviseur Sander van Lien van het CIT zijn er meerdere keren aanvallen gepleegd op de ICT-systemen van de universiteit. Omdat het om gevoelige informatie gaat, wil de universiteit niet zeggen waar de aanval heeft plaatsgevonden en wat de oorzaak was van het ‘lek’. Mogelijk hebben de aanvallen al enige tijd geleden plaatsgevonden. Gelukkig kon het CIT in alle cyberaanvallen op tijd ingrijpen en erger voorkomen.

Een mogelijke oorzaak van in ieder geval één van de aanvallen ligt in het openen van ‘phishingmails’, die vorig jaar ook de grote hack bij de Universiteit van Maastricht en het Hof van Twente veroorzaakten.

Vanaf juni zullen studenten en medewerkers van de RUG dan ook extra veiligheidsmaatregelen aantreffen als ze proberen in te loggen. Naast een wachtwoord moeten studenten, waarschijnlijk via een app of een speciale token, een twee athenticatie opgeven naast hun wachtwoord om toegang te krijgen tot RUG-systemen.