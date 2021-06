RUG stelt onderzoek in naar intimidatie, agressie en pestgedrag bij ondernemerschapscentrum

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Rijksuniversiteit gaat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de sociale veiligheid bij het University of Groningen Centre of Entrepreneurship (UGCE). Oud-medewerkers van het centrum deden eerder deze week hun beklag in de Ukrant.

Volgens de UKrant stelt de Universiteitsraad het onderzoek in, omdat er sprake zou zijn van intimiderend en agressief gedrag. Medewerkers zouden worden uitgefoeterd en gepest. Meerdere medewerkers zouden hun beklag hebben gedaan bij de vertrouwenspersoon van de RUG, maar daar werd niets mee gedaan.

Ook wordt het budget van het UGCE opnieuw onder de loep genomen. Bij de raad bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over het budget voor het centrum, met name over het feit dat er veel geld is gekoppeld aan onduidelijke plannen.