RUG-onderzoekers ontwerpen supersnelle moleculaire motor

Afbeelding: Thomas Jansen via RUG

Twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een moleculaire motor ontworpen, die honderd tot duizend keer sneller kan draaien dan varianten die tot nu toe bekend waren.

Moleculaire motoren die worden aangedreven door licht bestaan, mede dankzij RUG-hooglelaar Ben Feringa, nu zo’n twintig jaar. Maar de ontwikkeling staat niet stil en RUG-onderzoekers Thomas Jansen (adjunct hoogleraar natuurkunde) en masterstudent Atreya Majumdar gingen door met de ontwikkeling van de motoren. De klassiek ‘Feringa-motoren’ draaien doorgaans rond in micro- tot nanoseconden. De nieuwe motor loopt alleen op licht en kan in enkele picoseconden een rondje draaien.

De nieuwe motoren zijn nog niet getest in de praktijk, omdat het bouwen van de nieuwe motoren veel moeilijker is dan de modellen die Feringa ontwikkelde. Ze zijn tamelijk kwetsbaar, zo stellen de onderzoekers. Toch verwacht Jansen dat er wel iemand zal zijn die dit molecuul gaat bouwen. Bijvoorbeeld als krachtbron in geneesmiddelentransport, om nano-objecten over een oppervlak te verplaatsen, of andere nanotechnologische toepassingen. Jansen: “Er zal nog flink wat technische ontwikkeling en afstelling nodig zijn om deze motoren te bouwen, maar onze blauwdruk zal uiteindelijk zorgen voor een totaal nieuw type moleculaire motor.”