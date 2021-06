RUG-onderzoeker wil MRI-scan bij prostaatkanker terugbrengen naar kwartier

nieuws

Foto: Province of British Columbia

Een MRI-scan bij verdenking van prostaatkanker moet teruggebracht kunnen worden van 40 naar 15 minuten. Dat is het doel van radioloog en onderzoeker Derya Yakar van het UMCG.

Yakar heeft een subsidie van 1,9 miljoen euro ontvangen voor een onderzoek naar het verkorten van de duur van MRI-scans. Aan de hand van een grote hoeveelheid MRI-scans van prostaten, ontwikkelt Yakar een algoritme die de scanner ‘voedt’ met voorkennis. Daardoor kan een scan veel sneller worden ingevuld, zonder kwaliteit te verliezen.

Nederlandse en Europese richtlijnen schrijven sinds kort voor om bij verdenking van prostaatkanker eerst een MRI-scan te maken. Deze toont direct aan of er sprake is van prostaatkanker en of behandeling nodig is. Door toenemende vergrijzing zal de vraag naar MRI-scans sterk toenemen, waardoor een tekort dreigt op scantijd.

Voor dit onderzoek richt Yakar zich op prostaatkanker, maar zij ziet voor de toekomst ook mogelijkheden om de scantijd van andere organen drastisch verkorten.