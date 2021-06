Rookmelders gaan af in gebouw aan W.A. Scholtenstraat, tien appartementen ontruimd

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdag aan het einde van de middag in actie komen aan de W.A. Scholtenstraat. In het gebouw gingen de rookmelders af.

De melding van een woningbrand kwam rond 17.05 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “In het pand gingen de rookmelders af”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Degene die het gemeld heeft hebben wij gevraagd om naar buiten te gaan. Het pand bestaat uit tien appartementen verspreid over drie verdiepeingen. Op dit moment weten wij niet of alle bewoners buiten zijn. Wij doen momenteel onderzoek in het gebouw. We hebben nog geen rook geconstateerd.”

Waarom de rookmelders wel af zijn gegaan is nog onduidelijk. “Wij doen hier onderzoek naar.”

Later meer.