ROOD: “Klachten komen vanzelf bij Woldring Verhuur terecht”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

ROOD, de jongerenafdeling van de SP, zegt woensdagavond dat Woldring Verhuur zich geen zorgen hoeft te maken en dat klachten vanzelf bij hen terecht zullen komen. De jongerenafdeling reageert daarmee op een persbericht dat Woldring in de middag naar buiten bracht.

In dit bericht stelde men dat de klachten in het zwartboek, dat in april werd overhandigd door ROOD, niet opgelost konden worden vanwege de anonieme verwerking en de gebrekkige informatievoorziening van ROOD. ROOD reageert woensdagavond door te zeggen dat huurders uit angst voor intimidatie alleen bereid waren anoniem hun klachten in te dienen. Volgens ROOD en de SP is die angst vooral veroorzaakt door het gedrag van Woldring zelf en moet Woldring zelf zijn zaakjes op orde brengen.

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

“Woldring hoeft zich geen zorgen te maken dat de klachten niet bij hen terecht zullen komen”, vertelt ROOD-woordvoerder Ken Hesselink. “Alle klachten zijn namelijk ingediend bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag van de gemeente en komen via die weg vanzelf bij Woldring Verhuur BV terecht.” Over het anoniem melden is Hesselink duidelijk. “Het feit dat huurders zich wel bij ROOD en de SP hebben gemeld en anoniem willen blijven, maakt dat Woldring zich achter de oren moet krabben. Dit komt vooral omdat Woldring Verhuur BV de klachten van huurders nooit serieus heeft genomen.”

Huurders steunen

De SP en ROOD laten weten dat zolang de problemen niet opgelost zijn, zij de huurders blijven steunen. “Woensdag gaf de burgemeester nog aan dat de handhaving op malafide verhuurders aangescherpt zal worden”, laat fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP weten. “Wij zullen er op aandringen dat de klachten van huurders over Woldring die bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn binnengekomen wel serieus genomen worden.”