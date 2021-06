Roeiers De Hunze winnen vijf keer een eerste plaats op NK Roeien

nieuws

Foto: roeivereniging De Hunze succesvol op NK in Rotterdam

De junioren van roeivereniging De Hunze hebben dit weekend goede zaken gedaan op het Nederlands Kampioenschap Groot dat gehouden werd op de Willem-Alexander Baan in Rotterdam. De Groningse roeivereniging ging naar huis met vijf eerste plaatsen.

Op zaterdag was het Tijn Lubbert die als eerste mocht jubelen. In een combinatieboot met roeiers uit Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht werden zij Nederland Kampioen in de dubbelvier. Op zondag vielen Anna Menke en Marg van der Wal in de prijzen. Met twee roeisters uit Amsterdam zij zij Nederlands Kampioen in de dubbelvier. In de finale werden zij op vier seconden afstand gevolgd door Hunzeroeisters Louise Liemberg en Jente Jongsma, die de tweede prijs pakten.

Last-minute besluit

Lucas Keijzer en Tijn Lubbert werden zondag Nederlands Kampioen in de dubbeltwee. Keijzer en Lubbert werden dit voorjaar ook al respectievelijk eerste en tweede bij het Nederlands Kampioenschap in de éénpersoons skiff. Hun NK-deelname in de dubbeltwee was een last-minute besluit. Aanvankelijk zou alleen Lubbert starten in de dubbelvier, maar het tweetal besloot ook samen in de dubbeltwee deel te nemen.

“Super trots”

Bij de Jongen-16 werden Lysandros Tsiamparlis en Mats van Slooten kampioen in de dubbeltwee en tot slot roeide Wouter Bolt en Simon van Dijk naar een knappe eerste plek in het zogeheten competitieveld. De junioren van De Hunze zijn de afgelopen jaren buitengewoon succesvol op landelijke en zelfs internationale wedstrijden. Volgens trainer Frank de Vries van De Hunze. is dat een combinatie van talent en inzet. “Deze groep motiveert elkaar om steeds beter te worden. Dat is iets waar ik als coach supertrots op ben.”