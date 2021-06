RIVM waarschuwt voor zomersmog door ozon

nieuws

Foto: Yinan Chen via Wikimedia Commons

In heel Nederland is de komende twee dagen grote kans op smog. Het RIVM heeft dinsdag een waarschuwing uitgegeven voor heel Nederland en adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

De smog wordt veroorzaakt door ozon in de lucht. De hoge temperaturen, in combinatie met windstil weer, zorgen voor de slechte luchtkwaliteit. Het advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. In de ochtend is de luchtkwaliteit waarschijnlijk beter.

Vanwege de verwachte westenwind en de kans op onweersbuien op donderdag avond zullen de ozonconcentraties vanaf vrijdag afnemen wordt de luchtkwaliteit beter.