RIVM: “Jongeren laat je na vakantie in Portugal of Spanje testen”

De Puente Del Mar in de Spaanse stad Valencia. Foto: John den Hollander

Het RIVM wil dat alle jongeren die tussen de 17 en 24 jaar oud zijn en die terugkomen van een vakantie in Portugal of Spanje, zich laten testen op corona. Ook als zij geen klachten hebben.

Reden voor de oproep is een toename in het aantal besmettingen in ons land. “We zien in de afgelopen week een toename van jongeren die na een vakantie in het buitenland positief testen op corona”, laat het RIVM weten. De afgelopen week ontvingen 8.981 mensen een positief testresultaat na een coronatest. Van hen bleek bijna zes procent recentelijk in het buitenland te zijn geweest. Spanje staat met 191 mensen stipt op de eerste plaats, Portugal scoort 134 positief geteste reizigers. Op de derde en vierde plaats staan Duitsland en België met respectievelijk 29 en 24.

Over het algemeen is het aantal besmettingen in Spanje en Portugal relatief stabiel. Wel nam het in de afgelopen dagen iets toe. Met name onder de jongeren stijgt het aantal besmettingen in beide landen. Volgens NOS-correspondent Rop Zoutberg zijn het nog geen hele hoge cijfers, maar gaat het wel snel. Verschillende landen hebben inmiddels gereageerd op de ontwikkelingen. Zo heeft Groot Brittannië besloten om Portugal vanaf donderdag weer van de groene lijst te halen. België plaats de regio Catalonië vanaf woensdag op de rode lijst.