Risiconiveau corona in Groningen teruggeschroefd naar ‘zorgelijk’

Groningen is één van de zes veiligheidsregio’s waar het risiconiveau voor corona dinsdagmiddag naar beneden is bijgesteld.

Met het risiconiveau ‘zorgelijk’ staat Groningen één niveau boven het laagste risiconiveau. De situatie ‘zorgelijk’ betekent dat het coronavirus in Groningen nog steeds lastig onder controle te houden is, dat er nog steeds veel nieuwe besmettingen zijn en dat de druk op de zorg hoog blijft.

In Groningen is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen week gedaald tot minder dan zestig infecties (365 in totaal. Per 100.000 inwoners werd in de afgelopen week één Groninger opgenomen in een ziekenhuis.