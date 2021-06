Ring-Zuid in zomer zes weken dicht van Euvelgunne tot Europaweg

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De noordbaan van de zuidelijke ringweg van Groningen is tussen maandag 12 juli en 23 augustus dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg.

De afsluiting is nodig, omdat de aannemer de ringweg gaat verbreden op dit gedeelte. De rijbaan richting het Julianaplein krijgt er in de toekomst een rijstrook bij, zodat er drie rijstroken liggen. “De wegafsluiting in de zomer geeft ons bovendien de ruimte om een nieuwe op- en afrit te maken bij de Stettinweg op bedrijventerrein Driebond”, aldus Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. “Deze nieuwe op- en afrit is na de stremming gebruiksklaar voor het verkeer.”

Het verkeer moet, gedurende deze zes weken, omrijden via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.