Rienk Mast (19) werkt bij ACLO verder aan NBA-droom

Zijn absolute droom is het spelen in ’s werelds grootste basketbalcompetitie, de NBA. Basketballer Rienk Mast is tijdelijk weer even terug in Groningen.

Rienk vertrok in 2019 van basketbalclub Donar naar de Verenigde Staten van Amerika om bij Bradley University te gaan spelen in College-basketbal. Toen hij vertrok had hij net een zware knieblessure opgelopen bij Donar. Het eerste jaar focuste hij zich op zijn herstel en studie. In het tweede jaar maakte de lange forward steeds meer minuten. Door een blessure van een teamgenoot werd hij basisspeler, en maakte veel indruk.

Nu is Rienk weer even een poosje in Groningen, tussen de seizoenen door. En daar traint hij op een aangelegd veldje buiten naast de ACLO op het Zernike terrein. “Als je soms alles in perspectief zet is het wel gaaf om daar alles mee te maken,” vertelt Rienk. “Zeker als je dan terug komt en iedereen vraagt: Hoe is het daar? En dan heb je wel zoiets van: Ik maak wel wat mee wat niet heel veel mensen mee maken.”