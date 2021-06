Raadsfracties: ‘Zo snel mogelijk werkzoekenden opleiden voor zwembaden in Stad’

nieuws

De gemeenteraadsfracties van de VVD, de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV willen dat de gemeente zo snel mogelijk een opleidingstraject start voor werkzoekenden, zodat ze als instructeur, toezichthouder of schoonmaker ingezet kunnen worden bij zwembaden in de gemeente.

De overdekte zwembaden De Parrel, het Helperbad en Kardinge kunnen, na de versoepelingen van begin deze maand, hun deuren niet openen voor recreanten. Een tekort aan geschoold personeel, waaronder zweminstructeurs, toezichthouders en

schoonmakers, is daar de oorzaak van.

Afgelopen woensdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, stelde de Stadpartij al vragen aan wethouder Jongman over deze kwestie. De wethouder stelde toen dat de baden nog wel een tijdje gesloten blijven, omdat het personeelstekort niet één-twee-drie is opgelost.

Snel opleiden

De VVD, de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV nemen daar echter geen genoegen mee. De gemeente moet zo snel mogelijk, met hulp van de voorhanden zijnde opleidingen van de opleidingsinstituten in de gemeente, een opleidingstraject beginnen voor werkzoekenden uit Groningen, zo stellen de fracties: “Uiteraard is het van belang om goed gekwalificeerd personeel te hebben in zwembaden, maar juist in onze gemeente zijn veel mensen werkzoekend en per direct beschikbaar. Dit is niet alleen een gemiste kans is voor de zwemliefhebbers, maar ook voor werkzoekenden die hier iets hadden kunnen betekenen.”

Reddingsbrigade

Daarnaast vragen de fracties zich of de reddingsbrigade niet op korte termijn kan worden ingeschakeld voor een samenwerking bij de zwembaden: “Zeker nu de coronamaatregelen grotendeels vervallen; het weer en de voor de deur staande

vakantie uitnodigt tot een frisse duik en de zwemplassen ook niet altijd geschikt zijn vanwege blauwalg.”